Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, sustine ca transportul in comun trebuie limitat intr-o astfel de criza generata de coronavirus

"Da, cred ca trebuie limitat inclusiv transportul in comun, limitat la un minimum necesar", a sustinut fostul ministru.

"Astept actiuni si actiunile vor trebui sa fie responsabile si actiunile trebuie sa fie luate ferm si rapid. Nu avem timp de pierdut. Suntem la o luna de la primele cazuri in Italia. Daca ne uitam pe cazurile confirmate pana acum, tocmai ma uitam la un model matematic de predictie, care ia in considerare cazurile confirmate pana acum in toate tarile.

Vedem ca mai toate tarile europene merg pe aceeasi cale, pe grafic se vede ca evolutia este undeva intre 22% si 33% crestere in fiecare zi. Asta ar putea sa ne duca undeva in 18-19 zile, daca se pastreaza acelasi ritm, am putea sa ajungem in locul in care este Italia acum.

Ce trebuie sa luam in considerare este ca noi nu avem nici resursele medicale pe care le are Italia, nici resursele economice, care ar putea sa ne dea destul aer in piept, cat sa putem rezista ca o comunitate si sa putem inclusiv sa sustinem sistemul sanitar pentru destula vreme", a mai adaugat Voiculescu.

Citeste si: Simfonia Lalelelor, suspendata pentru prima data in 43 de ani

Intrebat fiind de cum i se par reactiile romanilor in aceste momente de criza, acesta a raspuns: "M-as astepta de la conationalii nostri sa respecte cu strictete aceste masuri, cred ca nu e in momentul asta nici rost de bravada, nici rost de certat cu Guvernul, trebuie facut ceea ce trebuie facut.

Lucrurile nu sunt deloc de gluma si e extrem de important ca fiecare dintre noi sa faca ceea ce poate si ceea ce se cere de la fiecare dintre noi. E foarte simplu. Daca in secolul trecut, parintii sau bunicii nostri erau chemati sa mearga la razboi, noi suntem chemati sa stam pe canapea, in momentul asta, sa stam acasa, sa rarim, sa excludem interactiunea cu alte persoane, in momentul asta", potrivit stitipesurse.ro