O persoana in varsta de 60 de ani, din localitatea Crainimat, judetul Bistrita-Nasaud, s-a ales cu o amenda in valoare de 5000 de lei, dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca are coronavirus doar pentru a vedea cum e sa te plimbi cu izoleta.

Barbatul de 60 de ani a sunat la 112 si a explicat autoritatilor ca a venit din Italia si are simptome specifice infectarii cu coronavirus. Politistii si medicii de garda au intrat in alerta, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj medical pregatit sa il preia pe barbatul posibil infectat cu coronavirus. Dupa ce au ajuns in locul interventiei, medicii au descoperit ca totul a fost o farsa. "Pe 15 martie, in jurul orei 16.30, a fost inregistrat un apel 112 in care un barbat, cu varsta de 60 de ani din Crainimat, afirma ca e intors din nordul Italiei si prezinta simptome precum febra, tuse si deficit respiratoriu. Un echipaj B2 din substatia Beclean a fost alocat pentru a interveni cu masuri de protectie adecvate (echipament complet de protectie biologica). Citeste si: CNA, instructiuni pentru starea de urgenta: ce obligatii au... La fata locului, s-a constatat faptul ca in apelul 112 a fost furnizata o identitate falsa, ca persoana in cauza a declarat aspecte neconforme cu realitatea. Drept urmare, echipajul a sesizat dispeceratul, cazul fiind deferit Politiei. Agentii de Politie s-au deplasat la fata locului si au sanctionat persoana cu o amenda de 5000 de lei", se arata intr-un raport intocmit de Prefectura Bistrita-Nasaud, potrivit antena3.ro

