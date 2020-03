Marii retaileri au trimis o scrisoare deschisa Guvernului prin care solicita inchidere mall-urilor. Acestia sustin ca situatia socio-economica s-a agravat si din acest motiv au solicitat Guvernului o amanare a platii taxelor si impozitelor pentru a-si putea pastra angajatii

"Austria, Polonia, Republica Moldova, Italia, precum si alte tari au luat masuri drastice pentru combaterea raspandirii Covid-19 si au anuntat sistarea temporara a activitatii centrelor comerciale.

In Romania, mall-urile sunt inca deschise, insa magazinele sunt goale (vanzari de 10% fata de perioada precedenta a anului trecut). Reducerea programului la 8 ore nu ajuta. Avem nevoie de masuri in linie cu celelalte state europene, ca masura de precautie pe fondul coronavirusului.

Angajatii prezenti in magazine sunt primii expusi la riscul infectarii, ei fiind cei care pot intra in contact oricand cu o persoana deja infectata. In ciuda vanzarilor slabe inregistrate in aceasta perioada, angajatorii din retail vor incerca sa le ofere salarii angajatilor in urmatoarele luni. Este necesar suportul statului in aceasta situatie, plata taxelor si a impozitelor va fi imposibila. O masura naturala in aceasta pandemie globala este inchiderea mall-urilor, avand in vedere amenintarea COVID-19.

Aceasta masura este absolut necesara in contextual actual, dar si amanarea taxelor si a impozitelor, pentru a nu asista la zeci de insolvente in retail si HORECA", se arata in mesajul transmis de retaileri, potrivit realitatea.net.