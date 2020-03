Restaurantele si localurile din Bucuresti sunt inchise sau nu au clienti din cauza pandemiei de coronavirus. Proprietarii fac apel catre clienti sa apeleze la serviciile de comanda online pentru a-i ajuta sa treaca peste aceasta perioada dificila.

„Momentan ramanem inchisi pentru a nu ajuta la raspandirea virusului. Pierderile sunt foarte mari. Trebuie sa ne gandim ca ce este acum este doar inceputul, insa ce va urma dupa virus va fi mult mai rau. Statul sa nu fie atat de pasiv si sa ia anumite masuri economice. Salariile angajatilor continua sa fie platite, insa s-ar putea sa nu mai facem fata”, a spus proprietarul unui restaurant din centrul vechi.

Antreprenorul a mentionat ca majoritatea restaurantelor functioneaza in acest moment datorita comenzilor online si face apel catre clienti sa apeleze la acest tip de serviciu. "Indemnam clientii sa dea comenzi online, sa continuam, sa mai mearga economia. In momentul de fata, online-ul este singurul care ne mai tine in viata", potrivit mediafax.ro.