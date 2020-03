Un angajat al unui depozit de medicamente din Bucuresti a marturisit cum s-au schimbat actiunile din industria de medicamente in ultima perioada din cauza epidemiei de coronavirus.

"Noi, scoteam in jur de 90 de paleti pe saptamana din depozit intr-o zi normala. In ultima luna, in schimb au iesit 260 paleti in fiecare saptamana.. Un stivuitor ne tinea bateria 7 zile, acum il bagam la incarcat dupa doua zile. Muncim pe branci, iar patronii fac milioane de euro intr-o singura saptamana acum!", a povestit angajatul.

"Se bat farmaciile si distribuitorii care sa puna mana pe antibiotice, pe lucrurile care sunt necesare. Firma le si fabrica, cum ies din sectie, vin comenzile sa plece. In mod normal, stateau vreo saptamana la noi si dupa plecau", a mai adaugat acesta, potrivit antena3.ro