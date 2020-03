Marile lanturi de magazine iau masuri noi pentru a asigura stocuri, dar si pentru a preveni raspandirea coronavirusului.

Mega Image si Metro Casy & Carry au trimis mesaje catre clienti, pentru a-i informa cu privire la noile masuri care se impun pentru prevenirea raspandirii de coronavirus, dar si vizavi de stocurile magazinelor.

Mega Image incurajeaza oamenii sa nu cumpere mai mult decat este cazul, deoarece exista stocuri suficiente pentru toata lumea.

”Te rugam sa cumperi doar cantitatea de produse de care ai nevoie. Orice dezechilibru ne dezechilibreaza pe toti. Impreuna, prevenim!” se arata in comunicatul Mega Image, conform mediafax.ro.

In paralel, Metro Cash & Carry anunta ca are un lant de aprovizionare in cadrul caruia alimentele si produsele aflate la mare cautare au stocurile reaprovizionate de mai multe ori pe zi.

Oficialii Metro spun ca fac eforturi neobosite pentru a aduce toate produsele necesare pe rafturi, chiar daca ar putea aparea dificultati in livrari.

De asemenea, Metro anunta si ca a sporit masurile de curatenie, pentru a impedica raspandirea virusului Covid-19: ”Pe langa procedurile deja existente de curatenie zilnica, am adaugat ore suplimentare la programul fiecarui magazin pentru a fi si mai rigurosi in acest sens. Acest lucru inseamna ca se petrece mai mult timp pentru curatarea magazinelor noastre, inclusiv pentru curatarea suprafetelor, cum ar fi benzile pentru produse de la casele de marcat, carucioarele sau ecranele “touch”. O astfel de procedura se petrece cel putin la fiecare 30 de minute sau mai des, daca este nevoie.”