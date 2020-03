Dana Budeanu a felicitat autoritatile din Romania pentru modul in care gestioneaza aceasta criza si face un apel la calm catre romani.

Dana Budeanu a tinut sa felicite autoritatile din Romania pentru modul in care au gestionat criza, sustinand ca au facut "o treaba mai buna decat orice alt stat din UE".

"Atat ministrul de Interne, cat si doamna Firea, cat si domnul Arafat au rupt situatia cu virusul pe genunchi. Personal doresc sa le transmit felicitari, atat ministrului, cat si sefului Politiei din Romania, cat si sefului de la Pompieri, la Jandarmi, la Politia de Frontiera. Felicitari absolut tuturor medicilor care sunt in spitale astazi si care fac o treaba mai buna decat orice alt stat din UE", a spus Dana Budeanu.

Budeanu face un apel la calm, transmitandu-le romanilor ca nu trebuie sa dispere cu golirea rafturilor din magazine, pentru ca acestea sunt aprovizionate continuu.

"Toti au ajuns cumva intr-un punct in care coordoneaza extraordinar totul. In afara de imbecilii care golesc rafturile de hartie igienica si alimente, probleme nu sunt. Nu le mai goliti, mai, disperatilor. Aprovizionarea se face in continuare. Se va face in continuare, nu a inchis nimeni orasul, nu o sa inchida nimeni Bucurestiul. Vine tirul, descarca tirul, se pune pe rafturi, e pentru toata lumea. Nu disperati", a mai spus Dana Budeanu in rubrica sa de pe stiripesurse.ro.