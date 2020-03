Peste 30 de persoane au fost infectate de ofiterul in rezerva al MAI care s-a internat in spitalul Dimitrie Gerota fara sa mentioneze ca a calatorit ca in Israel, iar numarul lor ar putea sa creasca.

Cele 19 cazuri care au fost analizate astazi au legatura cu ofiterul pensionar.

"O parte dintre ele sunt teste ale celor 2 contacti – contactul de la Gerota sau contactii contactilor", a declarat Nelu Tataru, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii.

"In acest moment sunt peste 30 de persoane pe care le avem, dar numarul contactilor depaseste 120. Ei sunt in continuare testati, tot ce inseamna spitalul Gerota, tot ce inseamna contactii contactilor, ADP-ul si alte institutii. Este posibl ca numarul lor sa creasca, dar avand in vedere ca noi ii testam ca si contacti, ei sunt asimptomatici in acesr moment", a mai spus acesta.

Ofiterul MAI in rezerva, care nu a spus ca a calatorit in Israel si care s-a internat la Spitalul Gerota, a infectat si acolo un medic, dar si pe managerul spitalului. In plus, a fost infectata si o asistenta de la spitalul Marie Curie. Si membri ai familiei sale au fost infectati cu Covid-19.

In urma celor intamplate, barbatul s-a ales cu un dosar penal, potrivit digi24.ro.