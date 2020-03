Fostul premier Viorica Dancila a anuntat ca s-a autoizolat si nu a mai iesit din casa "decat pana la farmacie", din cauza pandemiei de coronavirus.

"Si eu stau in autoizolare. Cred ca asa este normal. Nu putem cere altora, fara ca noi sa fim un exemplu. Cam de doua saptamani nu am mai iesit, decat pana la farmacie si inapoi. Nu am luat contact cu absolut nimeni", a spus Viorica Dancila.

Dancila propune formarea unui grup nepolitic de oameni, cu cunostinte legate de sanatate, care sa poata sa aduca cele mai bune masuri pentru a depasi criza generata de pandemia de coronavirus.

"Toate masurile care pot ajuta si din punct de vedere al sanatatii, cat si din punct de vedere al economiei, trebuie o imbinare de masuri, care efectiv sa ne ajute sa depasim aceasta situatie. Eu am propus una din masuri, care e nu numai pentru starea de urgenta, chiar formarea unui grup de lucru format din oameni care au multe cunostinte legate atat de sanatate, cat si de economie, un grup de lucru nepolitic format din fosti presedinti, fosti ministri de interne, de sanatate, fosti premieri si printr-un sistem de videoconferinta sa poata sa aduca cele mai bune masuri pentru a depasi aceasta situatie", a mai spus Dancila, potrivit adevarul.ro.