Monica Anisie, ministrul Educatiei, a anuntat ca scolile vor ramane inchise pe toata perioada starii de urgenta, pana dupa Paste, dar nu se stie inca o data sigura.

"Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a scolilor, dar in perioada de stare de urgenta scolile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem scolile inchise. Pana dupa Paste scolile sunt inchise", a declarat Monica Anisie, potrivit adevarul.ro.

Starea de urgenta poate dura 30 de zile si mai poate fi prelungita, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis decide ca este necesar.