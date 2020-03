Mai multi oameni din Bihor au descoperit ca au fost lipite pe portile lor mesajul "Carantina COVID-19".

Aceste actiuni au avut loc in Bihor, in localitatile Holod si Lupoaia. Primarul Ioan Horga sustine ca oamenii l-au sunat panicati, intrebandu-l daca s-a stabilit intrarea lor in carantina.

"Persoane iresponsabile au lipit aceste etichete pe portile locuitorilor din Holod si Lupoaia producand panica. Dimineata au aparut. Oamenii m-au sunat disperati si intrebau daca e carantina. Va inchiputi ca nu e un lucru de joaca", a mentionat primarul.

In urma acestor descoperiri, a fost anuntata politia care a deschis o ancheta in acest caz pentru a gasi faptasul.

"E o prostie sa creezi panica la oameni, mai ales in situatie asta, ca oricum e isterie", a mai adaugat acesta.

Citeste si: Primele doua cazuri de infectare cu COVID-19 la Braila

Potrivit informatiilor transmise de primar, au fost marcate 24 de case in total, iar faptasul ar fi din zona fiindca a evitat locurile in care sunt camere de surpaveghere si nici nu a pus etichete pe casele unde nu locuieste nimeni, conform antena3.ro