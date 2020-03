Seful de Cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela, Traian Berbeceanu, sustine ca starea de urgenta are menirea de a ajuta populatia, de a proteja sanatatea si de a salva vieti.

"Starea de urgenta are menirea de a ajuta populatia, de a va proteja sanatatea, de a salva vieti in cele din urma. In acelasi timp, stirile false si interpretarile rau intentionate nu fac decat sa ingreuneaze situatia, sa ne indeparteze, pe noi toti, de la atingerea obiectivului firesc: limitarea contaminarii si stoparea raspandirii noului coronavirus", a transmis Traian Berbeceanu.

Comisarul Berbeceanu asigura oamenii ca alimentele nu vor fi rationalizate, iar tara nu va fi blocata. Acesta considera ca mass-media are rolul de de a prezenta informatiile "obiectiv, calm si realist".

"Nu este adevarat ca alimentele vor fi rationalizate, nu este adevarat ca tara va fi blocata si mai ales este falsa ideea potrivit careia, declararea starii de urgenta ar putea sa genereze abuzuri ale autoritatilor. Mass media, in mod special, cei care aleg sa isi exprime parerile prin intermediul retelelor sociale, in particular, au datoria de a prezenta obiectiv, calm si realist situatia. Iar dumneavoastra trebuie sa aveti incredere in mesajele, indicatiile, solicitarile si recomandarile autoritatilor!", a scris Traian Berbeceanu pe pagina sa de Facebook.