Compania aeriana Wizz Air a anuntat ca, din cauza restrictiilor de calatorie impuse pe toate zborurile externe, a suspendat toate zborurile din si catre Polonia.

Aceasta masura va intra in vigoare incepand cu data de 15 martie.

"Incepand cu ora 00:00 locala, pe 15 martie 2020, niciunui cetatean strain nu i se va mai permite sa intre in Polonia, iar cetatenii polonezi care sosesc de peste hotare vor fi plasati in carantina", se arata in comunicatul Wizz Air, potrivit adevarul.ro.

Compania sustine ca pasagerii afectati de aceasta modificare si care au rezervat bilete pe wizzair.com, sau pe aplicatia mobila a companiei, vor fi contactati prin e-mail si vor avea de ales intre reprogramarea gratuita, rambursarea completa, sau rambursarea a 120% a tarifului initial al biletului, sub forma de credit WIZZ.