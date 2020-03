Romania este foarte aproape de declararea starii de urgenta. Pana in acest moment exista 102 cazuri de infectare cu coronavirus pe teritoriul tarii.

Avocatul Poporului i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa declare stare de urgenta in Romania, in contextul in care cazurile noi de infectare cu coronavirus apar aproape din ora in ora.

Starea de urgenta, conform legii, este o "masura exceptionala", care se aplica in cazurile in care exista riscul aparitiei "unor pericole grave la adresa apararii tarii si sigurantei nationale ori pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre", informeaza realitatea.net.

Ce presupune intrarea in STAREA DE URGENTA



Intocmirea planurilor de actiune si planurilor de ridicare graduala a capacitatii de lupta, in conformitate cu ordinele si instructiunile proprii;



Depunerea temporara a armelor, munitiilor si materialelor explozive aflate asupra populatiei;



Limitarea sau interzicerea circulatiei vehiculelor sau a persoanelor in anumite zone ori intre anumite ore si sa elibereze, in cazuri justificate, permise de libera circulatie;



Efectuarea perchezitiilor oriunde si oricand este nevoie si a raziilor;



Exercitarea in mod exclusiv a dreptului de a autoriza desfasurarea adunarilor publice, a manifestatiilor sau marsurilor;



Evacuarea din zona supusa regimului starii de asediu sau de urgenta a persoanelor a caror prezenta nu se justifica;



Protejarea informatiilor cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media;



Dispunerea inchiderii temporare a unor statii de distribuire a carburantilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice;



Suspendarea temporara a aparitiilor sau difuzarilor unor emisiuni ale posturilor de radio ori de televiziune;



Asigurarea pazei militare a sediilor autoritatilor publice centrale si locale, a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, de radio si de televiziune, precum si a unor agenti economici sau obiective de importanta nationala; cand situatia impune, dispun oprirea temporara a alimentarii cu gaze, energie si apa potabila, dupa caz;



Rationalizarea alimentelor si a altor produse de stricta necesitate;



Emierea ordonantelor militare;



Interzicerea circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene pe diferite rute;



Dreptul de a ordona unitatilor Ministerului de Interne competente sa efectueze retineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei retinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat.