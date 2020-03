Dana Budeanu ii ataca pe presedintele Klaus Iohannis si PNL pentru deciziile luate in aceasta perioada, care au dus la o instabilitate, in perioada epidemiei de coronavirus.

Budeanu sustine ca presedintele Iohannis a incalcat "constient" Constitutia, facand referire la ordonanta de urgenta pentru alegerile anticipate, care a fost declarata de catre CCR ca fiin deconstitutionala.

"Ce ai facut ieri si cum ai incalcat Constitutia... ai facut asta constient. Populatia trebuie sa inteleaga asta. Peste orice politician, peste oricine este litera Constitutiei. Atacul de orice fel, fie acela si fara deznodamant, la Constitutie trebuie pedepsit cu parnaia. Nu exista ca un presedinte de tara sa indrazneasca sa incalce Constitutia. Hoha a incercat de doua ori. Nu conteaza ca nu i-a iesit. In momentul in care se incearca incalcarea... fara Constitutie nu exista stat. E un demers nu periculos, e un atac la siguranta nationala. Punct. Va bateti joc de tara asta, ma nenorocitilor. Tineti tara in instabilitatea asta", a spus Dana Budeanu in rubrica sa de pe site-ul stiripesurse.ro.