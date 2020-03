Ministrul Mediului, Cosel Alexe, a anuntat ca aproximativ 500 de tone de deseuri din Anglia au fost aduse in portul Constanta

Alexe a declarat ca deseurile aduse in portul Constanta erau insotite de actele pe care se mentiona ca in pachete se aflau "haine second-hand", dar in realitate erau echipamete electrice vechi si stricate, dar si alte deseuri de mari proportii. Potrivit autoritatilor, cele aproximativ 500 de tone de gunoaie urmau sa ajunga in Afumati.

"Am anuntat la preluarea mandatului ca #Romania nu va deveni groapa de gunoi a Europei si astazi am mers personal intr-o vizita de lucru in judetul Constanta, iar unul din obiectivele principale a fost Portul Constanta, un punct nevralgic pe axa importurilor de deseuri. (...) Daca nu ar fi fost prinse, cele 25 de containere ar fi introdus pe teritoriul Romaniei 500 de tone de deseuri. Toate acestea au fost deja trimise inapoi in tara de unde au venit", a spus Costel Alexe.

In plus, ministrul Mediului vrea ca actiunile de control sa fie mai bine puse la punct, doar ca pentru aceste modificari este nevoie de mai multi angajati si de echipamete performante care sa vina in ajutorul personalului, potrivit antena3.ro.