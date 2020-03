Inca un caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat in Romania de catre Grupul de Comunicare Strategica. Bilantul victimelor COVID-19 a ajuns la 50.

Este vorba despre o femeie din Neamt, in varsta de 50 de ani, testata pozitiv cu virusul COVID-19.

Ea a fost internata la Spitalul Roman, cu tuse, febra si faringita. Pe data de 1 martie, femeia s-a intors din Italia dintr-o zona neafectata de coronavirus.

"Aceasta a fost internata la Spitalul Roman in 11.03.2020 cu tuse, febra si faringita. In data de 01.03.2020 s-a intors din Italia, din zona neafectata", a transmis Grupul de Comunicare Strategica, potrivit antena3.ro.

Acesta este al treilea caz confirmat de infectare cu coronavirus, in cursul zilei de joi, 12 martie, pana la acest moment, in conditiile in care miercuri au fost confirmate alte 18 cazuri.