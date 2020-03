Majoritatea institutiilor din Bucuresti au anuntat ca isi vor intrerupe activitatile pentru urmatoarea perioada din cauza deciziilor luate de catre autoritati in contextul virusului COVID-19. In schimb, UnTeatru din Capitala a luat decizia de a-si desfasura activitatile in mediul online, pentru a satisface dorinta de cultura a iubitorilor de teatru chiar si intr-o situatie de criza.

Reprezentantii teatrului au anuntat ca cei care si-au achizitionat biletele pentru spectacolele ce urmau sa se desfasoare in luna martie, sunt invitati sa acceseze un link pe care il vor distribui si prin care pot urmari live piesele de teatru. Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a luat decizia de a se anula toate evenimentele care urmau sa se desfasoare in spatiile inchise si care presupuneau participarea a peste 100 de persoane. Acestea vor fi suspendate pana pe data de 31 martie 2020. "Asta inseamna teatre, sali de cinema, orice alta activitate care se desfasoara intr-un spatiu inchis. Daca sunt activitati ce pot sa se desfasoare in aer liber, acest lucru se poate face. Dar in interior, maximum 100 de persoane", a declarat Arafat, potrivit antena3.ro. Citeste si: Nu o sperie epidemia de coronavirus: "Daca e sa mor, mor"

