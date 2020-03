Comisia de munca a Camerei Deputatilor a decis ca angajatorii sa aiba obligativitatea de a acorda zile libere platite unuia dintre parinti, in cazul inchiderii scolilor din cauza epidemiei de coronavirus.

Aceasta prevedere legislativa vizeaza parintii de copii cu varste de pana in 12 ani. Daca este vorba de copii cu dezabilitati, prevederea se va aplica la parintii de copii cu varste de pana la 18 ani.

Angajatorii sunt obligati sa le dea parintilor zile libere platite, cu un procent de 75% din salariu, dar nu cu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie.

Perioada in care parintii pot sta acasa este aceeasi cu perioada in care scolile vor fi inchise.

Raportul de admitere al legii a fost adoptat in Comisia de munca a Camerei Deputatilor cu unanimitate de voturi, potrivit g4media.ro.

Proiectul va fi trimis in Plenul Camerei Deputatilor, iar acesta va fi votat incepand cu ora 14:00.

Scolile si gradinitele vor fin inchise in perioada 11-22 martie. Initiativa legislativa a venit in contextul in care parintii nu au reusit sa gaseasca solutii rapide pentru a-si lasa copii in grija cuiva, bunicii nefiind o solutie sigura, avand in vedere ca acestia sunt mult mai vulnerabili la infectarea cu coronavirus.