Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a anuntat ca Primaria Bucuresti nu mai dispune de locuri in care sa fie tinuti in carantina oamenii veniti din zonele de risc. Acest lucru se intampla din lipsa banilor si din cauza faptului ca Guvernul nu a declarat nici pana in acest moment stare de urgenta. Cele 250 de locuri ale administratiei locale au fost ocupate inca de miercuri.

Oficialul a spus ca s-a ajuns in aceasta situatie deoarece Guvernul nu a dat Primariei bani pentru cazare si nici nu instituie stare de alerta pentru ca municipalitatea sa poata aloca fonduri din bugetul propriu.

Au fost gasite locuri la hotel pentru 150 de persoane, dar acestea au devenit insuficiente intr-un timp forte scurt. Primaria Capitalei si Primariile de Sector au avut initial 250 de camere pentru persoanele venite din strainatate.

"Locurile Primariei Capitalei s-au epuizat de miercuri de la ora 12.00, acele spatii pe care Comitetul National pentru Situatii de Urgenta ne-a cerut sa le punem la dispozitie. Le-am spus ca avem discutii cu centrele avansate din celelalte tari si cunoastem ca numarul celor care vin din zonele de risc si trebuie sa intre in carantina creste si ca trebuie sa gasim solutii. De doua zile am cerut Comitetului National pentru Situatii de Urgenta sa aloce resursa financiara ca in in palierul 2, daca nu mai avem locuri de carantinare disponibile, sa ma duc catre persoanele juridice care au spatii de cazare. Am solicitat sa ne aloce o suma pe care o stabilesc ei pentru fiecare persoana pentru a face demersurile. Ei trebuie sa stabileasca suma. Pana la aceasta ora Guvernul nu a inteles sa se aplece asupra acestei chestiuni care trebuie rezolvata urgent. Oamenii stau mult in triajul de la Otopeni, 5-6 ore", a declarat Badulescu.

Primaria a decis sa aduca oamenii la hotel pe datorie fiindca au avut nevoie urgenta de locuri pentru carantina.

"I-am dus la hotel in disperare de cauza, am gasit un om care ne-a pus la dispozitie hotelul si toata resursa umana, fiindca sunt lucratori care nu doresc sa aiba de-a face cu oamenii din carantina. Este greu sa gasim si hoteluri, fiindca nu doresc sa se asocieze cu asta. Mai trebuie si personalul de acolo pregatit. Noi cheltuim cu acele 150 de persoane bani pe care nu stim de unde o sa-i platim pentru ca numarul celor care trebuie sa stea in carantina creste de la ora la ora. Trebuie multe spatii de cazare deoarece putem pune impreuna doar familiile care au venit impreuna, in rest trebuie pentru fiecare om cate o camera", a mai adaugat oficialul.

Viceprimarul a solicitat Guvernului sa declare stare de urgenta pentru ca Primaria sa plateasca din fondurile proprii sau sa aloce bani pentru plata spatiilor de cazare.

"Instrumentul pe care ei trebuie sa-l foloseasca este cel pe care l-a cerut Arafat, Ordonanta 21, instituirea starii de alerta. Pe acest fond eu pot aloca sumele necesare pentru cazarea acestor oameni. Ei nu au vrut, nu ne dau nici bani. Ce facem? Lasam oamenii in aeroport? Oamenii vor sta in aeroport cu oameni".

Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului, a cerut, joi, Gabrielei Firea si primarilor de sector, sa gaseasca urgent spatii pentru carantina si sa aplice cat mai eficient posibil toate masurile de prevenire a virusului COVID-19.

"Fac un apel urgent la Primaria Capitalei, la primariile de sector din Bucuresti si din judetul Ilfov sa isi constituie Comitetele pentru Situatii Speciale de Urgenta si sa identifice rapid spatii izolate de cazare, destinate carantinarii, pe care sa le puna la dispozitia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta si sa comunice situatia exacta a acestora Grupului de Comunicare Strategica constituit de Guvernul Romaniei. Trebuie sa lasam deoparte disputele politice marunte si personale si sa ne ocupam in mod eficient de prevenirea raspandirii infectiei cu COVID – 19", a declarat Tanase, potrivit hotnews.ro.