Avocatul Poporului ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa declare stare de urgenta, in contextul epidemeiei de coronavirus, care a luat amploare la nivel mondial.

"Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de combatere a raspandirii virusului Covid - 19 solicita Presedintelui Romaniei sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului Romaniei sa o incuviinteze, in conformitate cu art. 93 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei. Nu punem in discutie oportunitatea masurilor luate pana acum, necesitatea restrangerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu sa se intample asa cum prevede legea fundamentala in cazul situatiilor exceptionale. Acestea sunt exigentele statului de drept, in care restrangerea unor drepturi si libertati nu poate fi facuta decat in conditiile art. 53 din Constitutia Romaniei", potrivit comunicatului de presa transmis de Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului: Acest lucru este obligatoriu

Weber a tinut sa sublinieze ca aceasta solicitare este obligatorie, tinand cont de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de combatere a raspandirii Covid – 19.

"Nu punem in discutie oportunitatea masurilor luate pana acum, necesitatea restrangerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu sa se intample asa cum prevede legea fundamentala in cazul situatiilor exceptionale. Acestea sunt exigentele statului de drept, in care restrangerea unor drepturi si libertati nu poate fi facuta decat in conditiile art. 53 din Constitutia Romaniei. Romania are legislatie in materie, respectiv O.U.G. nr. 1/1999, iar prevederile acestui act normativ trebuie respectate intocmai", se mai arata in comunicat, potrivit realitatea.net.