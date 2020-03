Autoritatile din judetul Bacau il controleaza pe medicul de familie, Razvan Mihai Oancea, care si-a cumparat un termoscaner, pentru a face deste de coronavirus.

Medicul ii consulta si le face o spirometrie pulmonara pacientilor din comuna Huruiesti, iar pacientii platesc fiecare cate 50 de lei.

Conducerea DSP din Bacau va face un control, in cursul zilei de joi, la cabinetul medicului.

Testele de coronavirus se fac doar in spitale acreditate, iar medicul care le efectueaza, daca se confirma ca ia bani, va dispune cele mai drastice masuri, potrivit directorului DSP Bacau, Alin Nastasa.

Termoscanerul nu este conceput pentru a detecta o eventuale infectare cu virusul COVID-19, ci pentru a depista daca exista riscul unei forme gripale.

"Este un aparat aprobat de Ministerul Sanatatii care masoara temperatura. Daca pacientul are temperatura crescuta, este un risc de o forma gripala. In comuna avem vreo patru cazuri de izolare la domiciliu si atunci am achizitionat acest dispozitiv. Conform Casei de Sanatate, medicul are voie sa-si ia termoscaner si are voie sa-si puna un tarif”, a precizat medicul Razvan Mihai Oancea.

Prin aceste consultari se face preventie, nicidecum depistarea virusului.

"Cine vrea si are vreo teama ca e suspect de coronavirus, masoara temperatura, face o spirometrie pulmonara si in caz de depistam ceva, anuntam DSP pentru a lua masuri", a mai declarat medicul.

Medicul de familie, care va fi acum controlat de DSP Bacau, are afisat tariful pentru o termosacanare si o spirometrie, in valoare de 50 de lei, afisat pe usa cabinetului sau.

"Aceasta chestie ar trebui incurajata. Tariful este de bun-simt, pentru a-mi amortiza investitia. Nu vrea nimeni sa se imbogateasca. Legal am voie sa fac asta, orice aparat medical si consult in afara contractului cadru, este cu tarif. Eu o consider o masura buna pentru pacienti pentru ca mai linisteste lumea si mai evita panica", a spus Razvan Mihai Oancea, potrivit Mediafax.