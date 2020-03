Barbatul din Pitesti, care muncea ca sofer pe TIR si care era suspectat de infectie cu virusul COVID-19, a murit ieri la spital.

Barbatul care muncea ca sofer pe TIR a ajuns la urgente, intr-un spital din Pitesti, cu simptome de coronavirus. Ulterior, acesta a fost declarat decedat. Medii vor sa ii faca autopsia pentru a descoperi cauza exacta a mortii.

"In fiecare clipa pe mapamond moare cate o persoana in terapie intensiva. Exista faptul ca a intrat in tara in urma cu cateva zile, dar ceea ce trebuie spus este ca acest pacient avea o afectiune pulmonara cronica, avansata, care a dezvoltat o infectie uzuala si inclusiv o raceala simpla te poate darama. Nu se cunoaste daca era infectat cu coronavirus. Proba s-a recoltat si s-a trimis in aceasta seara la Matei Bals, iar maine vom avea rezultatul. E posibil sa fie coronavirus, dar nu este nimic surprinzator.", a declarat Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals, potrivit stiripesurse.ro.