Liga Studentilor din Iasi cere conducerii Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" sa suspende cursurile in perioada urmatoare. Studentii au criticat si atitudinea indiferenta a rectorului Tudorel Toader, fata de situatia creata de coronavirus, sustinand ca acesta nu a vrut sa suspende activitatea didactica, pentru a avea cvorum la alegerile ce au fost organizate miercuri, 11 martie.

Totodata, studentii au solicitat ca evacuarea caminelor studentesti sa fie optionala, nu obligatorie, pentru a nu-i afecta pe cei care lucreaza in Iasi si nu au unde sa locuiasca in cazul in care o astfel de decizie va fi luata.

Panica s-a instalat printre studentii Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" vazand ca nicio decizie nu este luata, acestia incepand sa trimita solicitari directe catre cadrele didactice, pe retelele de socializare, pentru ca seminarele si cursurile sa fie suspendate.

"S-a lansat chiar o petitie on-line, semnata deja de peste 400 de studenti. Tudorel Toader a convocat sedina Consiliului de Administratie pentru astazi, la ora 12, insa abia cu doua ore inainte, prin e-mail", au declarat studentii din Iasi.

"Suspendarea activitatii didactice si luarea masurilor igienico-sanitare necesare prevenirii transmiterii coronavirusului nu trebuie sa afecteze parcursul academic al studentilor. Inchiderea bibliotecilor, a centrelor de cercetare si a altor institutii duce in mod inevitabil si la necesitatea unei eventuale modificari a structurii anului universitar, in majoritatea universitatilor, pentru a permite studentilor sa isi indeplineasca in mod corespunzator angajamentele didactice si de cercetare, in special cele legate de redactarea lucrarilor de licenta, disertatie sau doctorat. Totodata, trebuie evitata cu orice pret anularea anului academic 2019-2020. Domnul Toader a dovedit inca o data ca nu il intereseaza catusi de putin situatia studentilor acestei universitati, ci doar vrea sa isi vada scanului de rector asigurat, in orice conditii. Daca in timpul campaniei pentru functia de rector a refuzat sa se intalneasca cu studentii, acum le ignora solicitarile si ingrijorarile cu privire la situatia curenta” a declarat presedintele Ligii Studentilor (LS IASI), Diana-Alexandra Cristea, potrivit hotnews.ro.

Citeste si: Toader, catre Comisia de la Venetia: Nu imi asum nimic din ceea ce...

Pe parcursul zilei de miercuri, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a anuntat ca trebuie ca toate cursurile "fata in fata" cu studentii sa fie suspendate, pana la data de 31 martie.