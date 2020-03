Familia unei fete intoarse recent din Lombardia, Italia, nu a respectat regulile de izolare la domiciliu pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Familia din Brasov si-a continuat activitatile zilnice in mod normal, fara sa tina cont de criza provocata la nivel mondial.

Autoritatile care au verificat activitatile familiei, in contextul izolarii la domiciliu, au constatat ca fata care a revenit in tara acum o saptamana se afla in vizita la vecinii din bloc. Mama acesteia, care este vanzatoare intr-un centru comercial din Brasov, a continuat sa se duca la munca, dar tatal acesteia se afla acasa.

Persoanele in cauza au fost trase la raspundere, iar reactiile lor au fost revoltatoare: "Nu am primit nicio hartie. Aveti dovada ca am luat la cunosstinta de interdictie? Suntem sanatosi, domne, nu vedeti ca a trecut o saptamana si nu avem nimic? Asa, domne, am iesit.. si ce ? Daca ma enervez ma duc in tot blocul, care e problema ta acum?", afirma unul dintre membrii familiei.

Pana astazi, 12 martie 2020, au fost inregistrate la nivel national un numar de 48 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19, dintre care 6 persoane au fost declarate ca fiind vindecate.

In Romania sunt 1450 de persoane pentru care se fac analize si verificari, iar alte 12.878 se afla in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, potrivit antena3.ro