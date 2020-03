Un barbat in varsta de 32 de ani din judetul Valcea, intors recent din Italia, a fost gasit beat la volan dupa ce a provocat un accident rutier joi dimineata.

Conform unui raport comunicat de catre reprezentantii IPJ Valcea, barbatul in varsta de 32 de ani din Ramnicul Valcea a revenit in tara pe data de 9 martie si se afla in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile.

Politistii l-au verificat cu etilotestul si au constatat ca barbatul avea o alcoolemie de 0,71 mg/litru alcool pur in aerul expirat. Dupa verificari amanuntite, acestia au descoperit ca barbatul se intorsese recent din Italia si ar fi trebuit sa se afle in izolare la domiciliu, dar nu a respectat regulile impuse de autoritatile din domeniul sanatatii publice, potrivit stiripesurse.ro.

In urma incidentului, barbatul s-a ales cu un dosar penal pentru conducerea sub influenta alcoolului si pentru nerespectarea deciziilor luate in contextul coronavirusului.