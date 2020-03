Wizz Air a informat pasagerii ca, din cauza epidemiei de coronavirus, autoritatile romane au luat anumite masuri pentru limitarea raspandirea virusului. Printre acestea se numara si anularea unor zboruri, pe parcursul zilei de miercuri, 11 martie, din Germania si Spania.

Compania a tinut sa sublinieze ca pasagerii care calatoresc din zone cu risc ridicat (zona rosie), vor intra in carantina, timp de 14 zile, la momentul sosirii in Romania.

"Incepand cu 11 martie 2020, autoritatile romane au pus in aplicare masuri menite sa limiteze epidemia de coronavirus. Aceste masuri vor ramane in vigoare pana la o noua notificare. Pasagerii care calatoresc din zone cu expunere la risc ridicat (zona rosie) vor intra in carantina de 14 zile in centre speciale atunci cand ajung in Romania", se arata incomunicatul de presa transmis de Wizz Air.

Wizz Air a mentionat ca intrartea in carantina se aplica pasagerilor care calatoresc din: Italia, provincia Hubei din Republica Chineza, anumite zone din Coreea de Sud, regiunile Hauts de France, Ile de France, Grand Est, Bourgogne France Comte si Auvergne Rhones Alpes din Franta, regiunile Baden Wurttemberg, Bayern si Nordrhein Westfalen din Germania si regiunea Madrid din Spania.

Compania sustine ca pasagerii afectati de aceasta modificare si care au rezervat bilete pe wizzair.com, sau pe aplicatia mobila a companiei, vor fi contactati prin e-mail si vor avea de ales intre reprogramarea gratuita, rambursarea completa, sau rambursarea a 120% a tarifului initial al biletului, sub forma de credit WIZZ.

"Pasagerii care si-au facut rezervarile prin intermediul agentiilor de turism - inclusiv agentiile de turism online - ar trebui sa ia legatura cu compania de unde si-au achizitionat biletele", se mai arata in comunicat, potrivit Agerpres.

Pasagerii care vor veni in Romania din zonele galbene ale Chinei, Frantei, Germaniei, Coreei de Sud, Spaniei si Iranului, vor fi informati de decizia luata de catre autoritati, cu privire la intrarea in carantina timp de 14 zile.

Wizz Air le recomanda pasagerilor sa schimbe zborurile catre destinatii alternative, sau chiar sa isi anuleze zborul.