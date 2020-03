Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de solidaritate Presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, in contextul panicii raspandite de noul coronavirus care a provocat decesul a sute de persoane din peninsula.

"Ma adresez dumneavoastra intr-un moment dificil pentru cetatenii nostri, in care cooperarea la nivel bilateral si european este esentiala pentru a combate o urgenta sanitara globala si pentru a incuraja o informare corecta si eficienta a populatiei.

Doresc sa adresez un mesaj de solidaritate poporului italian, compasiune pentru familiile victimelor si gandurile noastre de insanatosire celor infectati cu virusul COVID-19.

Totodata, va asigur de disponibilitatea noastra deplina de colaborare pentru a identifica cele mai bune solutii si masuri pentru eradicarea acestei maladii, combaterea efectelor de panica pe care le-a generat, precum si relansarea economiei si pietelor financiare dupa disparitia crizei.

Autoritatile romane raman implicate si vigilente, considerand ca este esential sa tratam pericolul cu care ne confruntam cu maxima responsabilitate pentru limitarea propagarii virusului, avand in vedere si numarul ridicat de cetateni romani aflati pe teritoriul italian.

Citeste si: PSD il ataca pe Iohannis: A spus aseara ceea ce PSD spune de doua...

Numerosi cetateni romani lucreaza in structurile sanitare din zonele cele mai expuse din Italia, contribuind la efortul comun de a alina suferintele celor afectati. Apreciem eforturile deosebite depuse de Italia si consideram ca, in aceasta circumstanta, solidaritatea europeana, dar mai ales cea umana, trebuie sa se afirme din nou.", mentioneaza Klaus Iohannis in mesaj, conform stiripesurse.ro.