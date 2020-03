Premierul desemnat, Florin Citu, a afirmat ca Romania are, la acest moment, resursele si instrumentele fiscale necesare pentru a face fata provocarilor coronavirusului.

Florin Citu a anuntat ca prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei de coronavirus, va avea loc, miercuri, la ora 16:00.

"Astazi la ora 16:00 discutam despre ce masuri putem lua pentru a atenua efectele economice ale COVID-19. Deja v-am spus ca asa cum arata lucrurile masurile trebuie sa fie de natura fiscala. DAR pentru a avea impact maxim este nevoie de coordonarea politicilor fiscale si monetare", a transmis Florin Citu.

Citu: NU avem niciun fel de probleme pe partea de finantare

Florin Citu sustine ca, desi este pentru prima data cand Romania se confrunta cu o situatie de acest gen, nu exista probleme pe partea de finantare. Acesta afirma ca a fost precaut si a atras finantari, atfel incat acum exista resursele necesare pentru platile in plus catre Ministerul Sanatatii, in valoare de aproximativ 620 milioane de lei.

"Am tinut legatura in permantenta cu domnul Guvernator si deja avem formate echipe de lucru cu experti din MFP si BNR. Pentru prima data suntem in fata unei astfel de provocari si NU avem niciun fel de probleme pe partea de finantare. Am fost precaut, am atras finantare (chiar daca am fost linsat mediatic pentru asta) si avem resursele necesare pentru plata tuturor cheltuielilor din buget. Chiar si in contextul in care a trebuit sa facem plati catre Ministerul Sanatatii, in plus, de aproximativ 620 milioane lei. Avem resursele si instrumentele fiscale necesare pentru a face fata acestei provocari", a mai afirmat premierul desemnat, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook.