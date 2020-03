Lectura sub un minut

Un barbat in varsta de 38 de ani din Iasi a avut contact cu o persoana din Varsovia testata pozitiv. Este al treilea caz confirmat in Iasi.

In acest moment, bilantul total din Romania a ajuns la 32 de cazuri.

"A fost confirmat cel de-al 32 lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi, contact cu un caz confirmat in Varsovia, era in autoizolare din data de 9.03.2020", au declarat reprezentantii Grupului de comunicare strategica, potrivit g4media.ro.