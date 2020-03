Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca o angajata de la Evidenta Populatiei a fost in Israel cu fostul ofiter al MAI, testat pozitiv cu coronavirus. Excursia celor doi a fost anuntata de catre angajata abia azi dimineata.

Angajatii de la Evidenta Populatiei au fost trimisi cu totii acasa.

"Am inchis Biroul de Evidenta a populatiei, pentru ca o colega de la acest birou a anuntat abia azi dimineata faptul ca a fost in Israel, in excursie, cu pacientul de 60 de ani, fost ofiter, angajat la DSP sector 4. Toate cele 70 de persoane de la biroul de evidenta a populatiei au intrat in izolare la domiciliu, li se vor face testele necesare si dezinfectam toate birourile, toaletele, holurile", a declarat Gabriela Firea intr-o conferinta de presa, potrivit antena3.ro.

Pensionarul de la MAI, cand s-a prezentat la spitalul Gerota, unde a fost testat pozitiv cu virusul COVID-19, a declarat ca nu a parasit tara in ultimele doua luni. Declaratia sa s-a dovedit a fi falsa, descoperindu-se ulterior ca acesta a fost in Israel la finalul lunii februarie, impreuna cu angajata de la Evidenta Populatiei.

De ce au tinut ascunsa plecarea in Israel?

Atat adjunctul politiei Bucuresti, cat si angajata Evidentei Populatiei, au preferat sa tina ascunsa plecarea lor in Israel, motivul fiinda acela ca femeia este amanta lui de la serviciu.

Citeste si: Primul caz GRAV de infectare cu COVID-19: un barbat se afla la...

Catalin Tenita, fondatorul Zelist si specialist online, a facut o postare pe pagina sa de Facebook in legatura cu aceasta situatie, in care afirma ca angajata de la Evidenta Populatiei este amanta pensionarului de la MAI.

"Asadar ala care fusese adjunctul politiei Bucuresti, care si-a infectat familia, inclusiv nora gravida, care a inchis un spital al MAI, nu a declarat ca fusese plecat in Israel pentru ca fusese plecat acolo cu amanta-sa de la serviciu, de la Evidenta Populatiei. O fi zis ca e prins la munca non-stop, cu organizarea reactiei la coronavirus. A infectat-o si pe ea, evident. Kusturica, frate.

LE: Bine, nu m-ar mira sa aflam ca de fapt porumbeii au fost la Verona sau Venetia, dar a zis si el Israel, mai pe spiritualitate asa, ca sa nu-si supere sotia chiar total, ca pe ea o duce in Bulgaria", a scris pe Facebook Catalin Tenita.