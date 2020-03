Un copil de 14 ani a fost retinut pentru 12 ore, dupa ce a fost prins la volanul unei masini, conducand pe drumurile publice.

Politistii din Huedin, judetul Cluj, au retinut pentru 12 ore un copil de 14 ani. Acestia l-au depistat in trafic, in timp ce conducea o masina pe raza comunei Sancraiu. Acesta nu a oprit la semnalele politistilor si a incercat sa fuga, dar a fost prins ulterior.

Conform informatiilor de la IPJ Cluj, adolescentul ar fi condus autovehiculul pe drumurile publice si cu o zi inainte sa fie prins.

Verificarile politistilor au aratat ca respectivul tanar ar fi fost autorul unei alte infractiuni, din data de 9 februarie. Si atunci, ar fi condus un automobil in orasul Huedin si nu ar fi oprit la semnalele politistilor.

Comunicatul Inspectoratului de Politie Judeteana Cluj arata ca tanarul ”si-a continuat deplasarea, iar ulterior a abandonat autovehiculul, fugind. Autoturismul condus avea aplicate placute de inmatriculare ce erau atribuite unui alt vehicul. In cauza se continua cercetarile fata de tanar pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere in forma continuata si conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare, fapte prevazute de Codul penal”, arata mediafax.ro.

Citeste si: Cosmarul florareselor: politia a confiscat 22.000 de flori inainte...

Politistii au mai descoperit ca tanarul a mai fost retinut in septembrie 2019, dupa ce, alaturi de alti doi copii, a furat o masina dintr-o curte din Huedin, iar apoi s-a plimbat prin oras.