In cadrul conferintei de la ministerul Sanatatii, la care a participat si Raed Arafat, Nelu Tataru a sustinut ca dincolo de puterea autoritatilor, preventia reprezinta regula de baza.

"Preventia este regula de baza, dincolo de ce putem face noi, autoritatile. 14 zile din viata lor (cei care intra in izolare la domiciliu - n.r.) poate insemna sanatatea acestui popor", a declarat Nelu Tataru. De asemenea, acesta a mentionat si faptul ca au fost date amenzi in valoare de 300.000 de lei persoanelor care nu au respectat regulile de izolare impuse de autoritati.

"Cei care vin din zonele rosii vor fi introdusi in carantina, cei care vin din zonele galbene in izolare la domiciliu. Zona rosie a fost extinsa si la nordul Frantei si Madrid. Suntem in scenariul 2, in scenariul 3 (de la 100 de cazuri confirmate in sus - n.red.) toate clinicile de boli infectioase vor deveni strict de coronavirus (2.500 de paturi)", a mai adaugat Tataru.

In plus, acesta a dat asigurari ca ”nu ducem lipsa nici de kituri de testare, nici de profesionisti. Tin sa multumesc colegilor nostri, care fac o munca titanica - cei care testeaza si cei care fac anchete epidemiologice”, conform antena3.ro.