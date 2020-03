Primarul Capitalei face apeluri disperate catre Ministerul Sanatatii, dar si catre Ministerul de Finante, pentru a spori numarul de medici epidemiologi in Bucuresti. Firea cere si sa fie prelungita perioada reducerilor pentru plata timpurie a impozitelor, astfel incat sa se evite cozile la ghisee.

Firea arata ca, in Bucuresti, sunt doar 7 medici epidemiologi la DSP. Numarul ar putea fi sporit cu ajutorul medicilor de la diverse spitale din oras, insa va fi nevoie de mai mult personal. Dintre cei sapte, unul este cel care realizeaza, prin rotatie, permanenta la Aeroportul Otopeni.

„Avem rugamintea catre Ministerul Sanatatii, avand in vedere faptul ca in Bucuresti sunt doar 7 medici epidemiologi la DSP, unul care este prin rotatie de permanenta la Aeroport si 6 realizeaza teste pentru persoanele care sunt ori in carantina, prin in izolare la domiciliu”, a declarat Primarul Capitalei.

Aceasta mai adauga si faptul ca, pe fondul cresterii numarului celor aflati in carantina sau izolare, e nevoie de mai multi medici care sa faca teste in timp util.

”Noi suplimentam cu medici epidemiologi de la spitalele noastre, dar in zilele urmatoare va fi nevoie de mai multi medici epidemiologi la Bucuresti, pentru ca avem un numar foarte mare aflate in carantina si in izolare si toate trebuie testate si ati observat deja ca sunt nemultumiri pentru ca acesti oameni stau in carantina sau in izolare, dar nu li s-a facut inca testul, sau testele legate de contacte dureaza foarte mult pana cand vine rezultatul”, a concluzionat Firea, citata de stiripesurse.ro.