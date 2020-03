Biroul Executiv al Aliantei Nationale a Sindicatelor Bugetarilor Sed Lex vor suspenda activitatile de la ghisee si in zonele aglomerate in cazul in care nu vor fi asigurate materiale de igienizare si de protectie.

In cadrul comunicatului transmis de catre reprezentantii Sed Lex, directiile de finante, birourile vamale, casele de pensii, primariile si alte insitutii au platit din bani proprii toate materialele de igienizare pentru a nu exista posibilitatea infectarii cu coronavirus. "In baza facturilor pe care le-am achitat pentru ca angajatorii nu au asigurat materialele necesare de igienizare si protectie vom putea demonstra ca autoritatile nu s-au preocupat de siguranta cetatenilor (deoarece nu numai salariatii se pot contamina de la cetateni, dar si cetatenii se pot contamina de la salariatii neprotejati). Biroul Sindical a solicitat celor 460 de organizatii sindicale membre din sistemul bugetar sa pregateasca actiunile pentru tragerea la raspundere a celor responsabili si recuperarea cheltuielilor efectuate de sindicate, dar si sa analizeze posibilitatea incetarii voluntare a activitatii in functie de reactia autoritatilor la aceste solicitari", au sustinut sindicalistii, potrivit digi24.ro

