Raed Arafat si Nelu Tataru se pregatesc sa fac noi declaratii cu privire la masurile luate in contextul epidemiei de coronavirus , incepand cu ora 11:00.

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta si Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, vor face in curand declaratii despre evolutia coronavirusului.

Arafat a declarat ca se schimba regimul evenimentelor cu public larg. Astfel, toate evenimentele cu peste 100 de participanti sunt interzise, cel putin pana pe 31 martie. Muzeele au programul suspendat pana in data de 31 martie, de asemenea.

De asemenea, distribuirea in afara tarii a medicamentelor si materialelor sanitare folosite pentru combaterea coronavirus a fost suspendata pentru 6 luni.

Se recomanda companiilor private sa decaleze programul de lucru al angajatilor. Astfel, unii ar trebui sa inceapa la ora 8, altii la ora 9 si la ora 10, pentru diminuarea fluxului de calatori. In plus, institutiile statului sunt obligate sa decaleze programul de lucru.

Citeste si: Ministerul Sanatatii vine in apararea lui Victor Costache

De asemenea, Arafat recomanda universitatilor sa isi suspende cursurile.

Nelu Tataru a declarat ca s-au facut pana acum 12.000 de teste si ca 31 de rezultate sunt pozitive pentru coronavirus. Nu exista lipsuri in materie de kituri de testare, da asigurari acesta.

Acesta mai spune ca persoanele care vin din zone rosii vor merge direct la carantina. Persoanele care se intorc in tara din zone galbene vor trece in izolare la domiciliu. A fost sporit numarul epidemiologilor, atat la frontiere, cat si in Bucuresti.

Tataru spune ca momentan, ne aflam in scenariul 2 coronavirus. Daca se ajunge la scenariul 3, cu peste 100 de cazuri confirmate, toate spitalele de boli infectioase vor deservi strict pacienti cu Covid-19.

Citeste si: Ciolos: Declaratiile doamnei Olguta Vasilescu sunt la fel de...

Nelu Tataru subliniaza ca izolarea este o masura de preventie si ca mai ales cei asimptomatici sunt predispusi la a-i infecta pe altii.

Raed Arafat ii indeamna pe parinti sa nu isi trimita copiii la ”cluburi de vacanta” organizate ca urmare a suspendarii cursurilor. Acesta spune ca unele prefecturi deja au interzis aceste cluburi si ca altele vor urma, cel mai probabil.

Arafat a mai vorbit si despre persoanele care nu au vrut sa accepte carantina. Acesta le spune celor care vin din Italia ca nu se pot face exceptii.

Stire in curs de actualizare.