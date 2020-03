Un barbat in varsta de 39 de ani a fost prins de catre politisti in timp ce incerca sa vanda o minora unui proxenet cu suma de 500 de euro.

Autoritatile DIICOT au retinut barbatul suspectat de trafic cu minori.

"In cauza s-a stabilit ca, la data de 05.03.2020, organele de urmarire penala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la inceputul anului 2020, prin inducere in eroare, inculpatul R.V., in varsta de 39 de ani, ar fi recrutat o victima de sex feminin in scopul obligarii acesteia la practicarea prostitutiei", au informat reprezentantii DIICOT.

Reprezentantii DIICOT au descoperit ca barbatul a ascuns victima in mai multe localitati din Constanta.

"La data de 09.03.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Constanta au efectuat o actiune de prindere in flagrant a inculpatului R.V. in momentul in care acesta incerca tranzactionarea victimei catre o alta persoana, in schimbul sumei de 500 de euro", au mai aratat acestia.

Tribunalul Constanta a decis arestarea preventiva a barbatului in varsta de 39 de ani, potrivit mediafax.ro.