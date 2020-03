Mihai Fifor trage un semnal de alarma in ceea ce priveste epidemiea de coronavirus, rugand oamenii sa fie responsabili si intelepti, pentru a nu se pune pe ei, si pe cei din jurul lor, in pericol.

Mihai Fifor face un apel la responsabilitate si intelepciune din partea fiecaruia, considerand ca este vorba de "o salvare comuna".

"Simtul civic, responsabilitatea si maturitatea sunt 'atributele' care ar trebui sa ne conduca in aceste zile, cand Romania este afectata de criza generata de coronavirus. De aceea, fac apel la fiecare si va spun ca dincolo de masurile care au fost luate sau vor fi luate de autoritatile centrale si locale, trebuie sa fim intelepti si responsabili si sa avem in vedere ca nu este vorba de o protejare si de o salvare individuala, ci de o salvare comuna, a noastra, a copiilor nostri, a parintilor, a tuturor semenilor", a transmis Mihai Fifor.

Fifor le cere si persoanelor care vin in Romania sa fie constiente de riscurile la care se expun, atat pe ei, cat si pe cei dragi. Acesta sustine ca nerespectarea masurilor impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului este "un act de maxima iresponsabilitate".

"Este un act de maxima iresponsabilitate ca cei care vin din zone afectate, sau din alte zone de risc, sa incerce sa se sustraga autoritatilor, sa depuna declaratii false privind zonele de unde vin, sau sa nu respecte masurile impuse de izolarea la domiciliu sau de carantina. In acest sens, fac apel la cei care vin in tara, sa fie constienti de riscul in care se afla si de riscul la care ii expun pe cei dragi. Sa anunte autoritatile si sa respecte masurile impuse!", a mai afirmat Mihai Fifor.

Fifor atrage atentia si parintilor si copiilor sa respecte normele de igienta, dar si elevilor carora li s-au suspendat cursurile, sa nu priveasca aceste zile libere ca "un timp pe care il pot petrece la mall sau in locuri aglomerate": "De asemenea, fac apel la parinti sa isi invete copiii cum sa se protejeze si sa respecte impreuna normele de igiena. Sa limiteze contactul cu persoane straine si sa participe la diverse evenimente doar daca este absolut obligatoriu. Fac apel la elevii care in aceste zile vor fi liberi, sa nu priveasca suspendarea cursurilor ca pe un timp pe care il pot petrece la mall sau in locuri aglomerate, ci ca pe un timp in care vor evita cat mai mult interactiunea cu alte persoane".

"Fara a genera panica, trebuie sa fim constienti ca de noi depinde sa limitam transmiterea acestui virus. Haideti sa respectam cele cateva masuri obligatorii de preventie si sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a traversa cu bine aceasta perioada. Sa nu uitam ca batranii, copiii cu varste intre 0-3 ani si cei care sufera de afectiuni multiple sunt cei mai afectati! Sa fim responsabili acum pentru a nu plati, curand, un pret prea mare!", a mai scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.