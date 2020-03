Un tanar de 34 de ani, depistat pozitiv cu coronavirus si internat la ”Victor Babes”, a facut pe Facebook cateva marturisiri despre situatie.

Un tanar de 34 de ani a postat in urma cu putin timp un mesaj pe Facebook, in care anunta ca este internat la ”Victor Babes”, fiind diagnosticat cu coronavirus.

Acesta spune ca a ajuns la spitalul in cursul diminetii, dupa ce a asteptat ambulanta 12 ore ca sa fie preluat de la domiciliu.

Luni seara, acesta s-a trezit cu febra 39,2 si totodata, i-a fost facut si testul de coronavirus, Bogdan ramanand izolat la domiciliu ulterior. Acesta declara ca se intorsese din Londra pe 27 februarie, dar ca zona nu era considerata periculoasa la momentul calatoriei.

Ulterior, Bogdan Aron spune ca a aflat din presa ca este infectat cu coronavirus: “Barbat, 34 ani, Bucuresti, care s-a intors in data de 27 februarie 2020 din Londra, Marea Britanie, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Bals” erau referintele catre cazul sau.

Dupa zeci de telefoane date, Aron a aflat, intr-un final, ca el este cazul despre care s-a vorbit la televizor. ”Dupa ce a primit confirmarea, a asteptat nu mai putin de 12 ore sa fie transportat la spital: Am asteptat 12 ore salvarea. In acest timp am vorbit sper cu toti oamenii cu care am fost in contact in ultimele 2 saptamani. Le-am recomandat sa ia legatura cu DSP, sa sune la numarul 0800 800 358 sau la 112 in functie de caz. Imi doresc din tot sufletul ca toata lumea sa fie in regula.”