Patru politisti din judetul Olt au fost prinsi in flagrant cand luau mita de la un sofer.

Patru angajati ai Serviciului Politiei Rutiere Olt au fost prinsi in flagrant, in cursul zilei de marti, dupa ce au primit 400 de lei de la un sofer, pentru ca acestia sa nu il sanctioneze.

Cei patru politisti erau pe Drumul National 65, cu aparatul radar, in apropierea Padurii Saru, din judetul Olt.

Ofiterii de la Directia Generala Anticoruptie i-au prins pe cei patru in flagrant, in timp ce primeau suma de 400 de lei de la un sofer ce dorea sa evite sanctiunile.

„Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt au prins in flagrant agenti de politie din cadrul I.P.J. Olt – Serviciul Rutier, in timp ce primeau 400 de lei mita de la un conducator auto pentru a nu aplica masurile legale de sanctionare ca urmare a incalcarii unei reglementari la circulatia rutiera”, arata ofiterii DGA intr-un comunicat, citat de stiripesurse.ro

Cei patru politisti acuzati de luare de mita erau deja in atentia anchetatorilor. Inca din anul 2019 planau asupra lor suspiciuni de coruptie.