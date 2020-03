Raed Arafat, seful DSU, a anuntat ca in cursul zilei de miercuri vor fi anuntate noi masuri pentru impiedicarea raspandirii de coronavirus

Miercuri, 11 martie, are loc o noua intrunire a Comitetului pentru Situatii de Urgenta. In urma acestei noi intalniri, Arafat a afirmat ca vor fi anuntate noi masuri pentru a fie impiedicata raspandirea de Covid 19.

”Maine (miercuri - n.red) vom veni cu masuri in plus. Nu le pot spune. Trebuie sa ne intalnim miercuri, in Comitetul pentru Situatii de Urgenta si vom stabili. Se poate ajunge temporar la limitarea adunarilor publice”, a declarat marti seara Raed Arafat pentru Antena 3.

Conform declaratiilor lui Arafat, numarul oamenilor care pot participa la o adunare publica ar putea fi restrans constant, in functie de faza de raspandire a virusului.

”Inca suntem pe preventiv, dar la un moment ar putea sa se schimbe si sa fie treaba de management al situatiei daca virusul se transmite in comunitate”, a transmis Arafat.

Acesta a mai declarat ca indiferent de masurile restrictive care se iau, acestea trebuie aplicate tuturor institutiilor, inclusiv bisericilor..

Momentan, tara noastra se afla in scenariul 2, unde sunt bolnave intre 25 si 100 de persoane. Ieri s-a trecut de la scenariul 1 la cel actual. Urmeaza scenariul 3, cand vor fi intre 100 si 2.000 de cazuri de infectare cu coronavirus, sau 4, cand se va trece de 2.000 de bolnavi, arata hotnews.ro.