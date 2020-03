De teama raspandirii coronavirusului, scolile au fost inchise incepand de astazi, iar masura va fi valabila cel putin pana pe 222 martie.

Dupa ce, in cursul zilei de luni, Consiliul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), s-a reunit in sedinta de urgenta pentru a discuta despre situatia din invatamant, in cursul serii s-a venit si cu o varianta.

Astfel, incepand de astazi, 11 martie, si cel putin pana pe data de 22 martie, toate gradiniltele, scolile si liceele sunt inchise, iar trei milioane de elevi raman acasa.

De asemenea, Ministrul Educatiei a mai anuntat ca simularile pentru Bacalaureat si pentru Evaluarea Nationala vor fi amanate pana la o data ce va fi anuntata ulterior.

„Inscrierea pentru clasa pregatitoare se va realiza in continuare, online, iar validarea inscrierii se va prelungi cu o saptamana, dupa deschiderea scolilor. Totodata, si activitatea de evaluare psihosomatica pentru clasa pregatitoare se va amana pana dupa reluarea cursurilor. Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant vor decide modalitatea legala de recuperare a procesului educational afectat de suspendarea cursurilor in perioada 11-22 martie 2020” se arata in informatiile transmise de Ministerul Educatiei.

De asemenea, si activitatile extrascolare au fost suspendate pe fondul prevenirii raspandirii de coronavirus.

„Toate activitatile extrascolare sunt si acestea anulate pana la o data care va fi comunicata ulterior. Activitatile din cadrul programului „Scoala dupa scoala” (afterschool) care functioneaza in unitatile de invatamant de stat sau particulare se vor suspenda pe aceasta perioada", transmite stiripesurse.ro.

Monica Anisie le--a cerut inspectorilor generali sa fie asigurata o comunicare continua intre cadre didactice, parinti si elevi.