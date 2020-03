Ministrul propus la Mediu, Costel Alexe, a declarat ca orice cantitate de lemn taiata ilegal din padurile din Romania va fi considerata infractiune si va fi sanctionata.

"Am depus astazi (marti, n.r.) la Camera Deputatilor ca si initiator un proiect de lege privind modificarea Codului Silvic, care isi propune sa avem masuri mai ferme de combatere a taierilor ilegale din padurile Romaniei. Asa cum am declarat impreuna, inca de la audieri, consider ca astazi padurile din Romania sufera si avem nevoie de o actiune ferma, cat mai eficienta, astfel incat prin masurile pe care le face ministerul si, mai ales, prin aceasta initiativa legislativa sa combatem acest fenomen al taierilor ilegale din Romania. Ma bucur foarte mult ca toti ceilalti colegi parlamentari, si vreau sa le multumesc tuturor celor de la USR, PSD, PMP si evident colegilor liberali, au acceptat si impreuna am facut aceste modificari care vor stopa taierile ilegale din Romania. Am inasprit sanctiunile pentru toti cei care incalca legea silvica. Astfel, daca pana astazi, in Romania puteau fi taiati 5 mc (de lemn. n.r.) si nu putea constitui infractiune, ci doar contraventie, acum indiferent de valoarea prejudiciului produs va fi considerata infractiune si pedepsita ca atare. Imi doresc inca o data sa inteleaga toata lumea ca legea este lege pentru toti si trebuie respectata. Sper ca pe toti aceia care vor mai avea de gand sa taie ilegal sau sa fure din padurile Romaniei sa-i vedem cu catusele pe maini", a mentionat Costel Alexe.

De asemenea, Costel Alexe a declarat ca in tara nostra doar 33% din lemnul comercializat este vandut ca lemn fasonat, iar restul ca lemn de picior.

"O alta masura pe care am prins-o impreuna cu colegii mei este schimbarea din temelii a comercializarii materialului lemnos din Romania. Astazi, dupa cum bine stiti, este comercializat ca lemn pe picior. Ne dorim ca aceasta modalitate sa fie schimbata prin modificarea acestui Cod silvic si sa ajungem asa cum este in toate statele europene sa vindem lemnul fasonat. Astazi, in Romania, doar 33% din materialul lemnos este vandut ca lemn fasonat, restul de 67% ca lemn pe picior. In 3-4 ani, progresiv si etapizat vom ajunge in randul statelor europene si astfel vom reusi sa reducem aceste pierderi, erori de calcul care nu faceau altceva decat sa puna presiune pe padurile Romaniei", a mai adaugat acesta, potrivit adevarul.ro.