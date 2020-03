Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca suspenda cursurile din cauza numarului mare de studenti inscrisi, in contextul coronavirusului.

Consiliul de Administratie al Universitatii "Babes Bolyai" Cluj Napoca a decis suspendarea cursurilor in perioada 11-22 martie, pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus.

Purtatorul de cuvant al UBB, Laura Irimies, a metionat ca orele se vor desfasura in mediul online, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, cursurile se vor recupera in alta perioada.

"Consiliul de Adiministratie al UBB a decis suspendarea cursurilor, a conferintelor, simpozioanelor si evenimentelor in perioada 11-22 martie, masura avand un scop preventiv. Nu a fost inregistrat la noi niciun caz de coronavirus, dar s-a decis preventiv suspendarea cursurilor. Recomandarea Consiliului de Administratie al universitatii este ca acolo unde se poate, cursurile sa se desfasoare online, pe platforme de tip e-learning, iar unde nu se poate, cursurile vor fi recuperate. Activitatile de cercetare care, de regula, sunt individuale, vor continua", a declarat Irimies, potrivit madiafax.ro.

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca este cea mai mare universitate din Romania, avand in vedere numarul mare de studenti si anume aproximativ 45.000, inscrisi in cadrul celor 21 de facultati.