Legea care interzice soferilor sa foloseasca telefoanele in timp ce conduc a fost adoptata de catre Parlament si se indreapta catre promulgare.

In calitate de for decizional, Plenul Camerei Deputatilor a modificat, in unanimitate, Ordonanta de Urgenta 11/2019 cu privire la circulatia pe drumurile publice. Astfel, conducatorilor auto li se interzice sa mai foloseasca telefoanele mobile in timpul deplasarii cu vehiculele, exceptie facand dispozitivele ”hands free.”

„Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul deplasarii pe drumurile publice, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip «maini libere»”, se arata in modificarea legislativa.

Odata adotpata de Parlament, legea va merge la Klaus Iohannis pentru promulgare, apoi va intra in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial.

Rezultatele unui sondaj din 2017 aratau ca 6 din 10 soferi romani vorbesc la telefonul mobil in timp ce conduc, fara sa utilizeze un dispozitiv de tip handsfree, iar 4 din 10 trimit mesaje text. Rezultatele vin in urma unui sondaj realizat in cadrul campaniei "Fii treaz la volan!".