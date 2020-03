Fetita in varsta de trei ani a murit dupa ce trambulina pe care sarea a explodat si a aruncat-o la aproximativ sapte metri inaltime.

Ava-May Littleboy era impreuna cu familia ei pe o plaja din Norfolk, Marea Britanie, atunci cand a cerut parintilor sa se duca pe trambulina gonflabila.

Dupa cateva momente, trambulina a explodat, iar micuta Ava-May a fost aruncata in aer. Din cauza traumatismelor cranio-cerebrale, fetita a murit cateva ore mai tarziu, potrivit antena3.ro.

"Parca eram blocata intr-un cosmar. Totul s-a intamplat in fata ochilor mei si am sperat sa ma pot trezi. Nu eram in stare sa fac nimic. Doar urlam, nu eram in stare sa plang", a povestit mama acesteia, aflata in stare de soc.

Cei care au fost prezenti in timpul tragediei sustin ca trambulina a fost umflata prea mult si ca a explodat din cauza presiunii. Dupa cele intamplate, autoritatile au deschis o ancheta pentru a identifica vinovatii acestui caz.