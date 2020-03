Melania Prunoiu, o tanara in varsta de 19 ani din comuna Aninoasa, a intrat in stop cardio-respirator, apoi a murit, dupa ce a baut un energizant.

Melania se afla acasa, unde locuieste impreuna cu mama sa. Primele informatii arata ca adolescentei i s-a facut rau dupa ce a baut un energizant.

"Nu stim exact ce s-a intamplat acolo. Duminica, la noi in Aninoasa, a fost serbare dedicata femeilor. Am aflat seara cand s-a terminat totul, ca fetita asta a murit. Nu am luat inca legatura cu familia ei, dar o sa ma implic, sa ii ajut, ei au o situatie mai delicata, parintii despartiti, au o situatie materiala precara, o sa ii ajut. Am auzit si eu prin comuna ca ar fi consumat un energizant. De unde l-o fi luat? Asta e important de fäcut, ca o fi fost vechi, cine stie. Imi pare tare rau de fetita asta, pacat de tineretea ei", a declarat Benonie Stefan, primarul comunei Aninoasa.

Tanara nu avea afectiuni medicale si nu a suferit interventii chirurgicale niciodata.

Dupa consumarea energizantului, Melania a acuzat dureri de cap si stari de rau.

Tanara a intrat in stop cardio-respirator

La fata locului a ajuns o ambulanta, dar fata intrase deja in stop cardio-respirator. Medicii au incercat sa o resusciteze, insa tanara a murit.

"A venit repede ambulanta. Doamna doctor a venit cu aparate, au resuscitat-o, dar din ce am auzit de la familie, ea nu a mai dat niciun semn. Cica era deja vanata. Nu s-a mai putut face nimic pentru ea. Nu stiu pe la cat a inceput sa ii fie rau, ca daca mama ei stia, suna saraca imediat, dar cine se gandeste ca moare un copil asa tanar, e tragedie mare aici in sat la noi. Daca o fi baut energizant, trebuie sa afle politistii de unde l-a cumparat. E interesant de vazut ce mancam si bem noi aici, la Aninoasa. Astia cred ca iau toate vechiturile si ni le vand noua. Sa ii amendeze, sa se sature sa ne mai vanda numai porcarii", a spus un vecin al fetei, potrivit antena3.ro.

Medicii de la Primiri urgente nu au putut face nimic altceva pentru Melania si au fost nevoiti sa declare decesul.

Politistii au inceput o ancheta in acest caz. La Laboratorul de Tanatologie din Campulung urmeaza sa se faca necropsia, pentru a se afla cauza decesului.