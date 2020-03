Lectura sub un minut

Parlamentarii PSD si ALDE au initiat un proiect de lege prin care angajatorii sunt obligati sa dea liber angajatilor care au copii, in cazul in care se inchid scolile. Proiectul a fost deja votat in Senat si pus pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor.

Aceasta prevedere se aplica pentru parintii copiilor cu varste pana in 12 ani, iar zilele libere se acorda pe toata perioada in care autoritatile decreteaza inchiderea scolilor, potrivit proiectului.

Acesta a fost initiat in martie, anul 2019 si a trecut in Senat in iulie 2019, conform g4media.ro.