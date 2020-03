Masonii din Marea Loja Nationala din Romania iau masuri de precautie in contextul coronavirusului.

Cei de la stiripesurse.ro au intrat in posesia unui document care a fost transmis de catre Radu Balanescu, Mare Maestru al Marii Loji Nationale din Romania.

Acesta se adreseaza membrilor MLNR cu privire la raspandirea coronavirusului.

In document, MLNR da cateva sfaturi membrilor Masoneriei, pentru a putea fi prevenita transmiterea coronavirusului.

Astfel, un Frate care prezinta semne de boala nu se va prezenta nici la Tinute si nici la intruniri ale celorlalti membri.

De asemenea, acelasi lucru se aplica si daca un membru al familiei Fratelui prezinta simptome cum ar fi (febra, durerile musculare, dificultatile de respiratie sau tusea seaca).

Masonilor li se recomanda sa renunte temporar si la contactele fizice specifice Masoneriei (atingeri, saluturi, etc.). Acestia sunt indrumati sa pastreze si distanta unii fata de altii, astfel incat sa existe un spatiu de 1,5 metri intre membri. De asemenea, instructia gradelor intre masoni se va face doar verbal in aceasta perioada, fara atingerile specifice gradelor.

Pupitrele de lucru si recuzita Templelor vor fi dezinfectate cu alcool sau cu clor de catre un membru desemnat al fiecarei Loje.

Masonilor li se mai recomanda sa evite transportul in comun. De asemenea, o adresare speciala vine catre cei in varsta, care ar trebui sa isi ia masuri in plus de precautie, avand in vedere ca raspandirea coronavirusului are loc mai ales in cazul varstnicilor.

Poti consulta intregul document aici.