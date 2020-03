Autoritatile au decis suspendarea cursurilor in toate scolile din Romania, incepand de miercuri, 11 martie, pana in data de 22 martie.

UPDATE 20:10 Premierul Ludovic Orban a anunat oficial ca scolile vor fi inchise in intervalul 11 - 22 martie.

UPDATE 18:45 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta ar fi luat decizia de a sista activitatea in intreg invatamantul preuniversitar, timp de o saptamana, incepand cu data de 11 martie. Decizia ar urma sa fie anuntata oficial in scurt timp. De asemenea, se va decide ulterior daca masura va fi prelungita.

UPDATE 15:18 Monica Anisie, ministrul Educatiei, a decis suspendarea olimpiadelor scolare, pentru a se evita raspandirea virusului COVID-19.

Anisie a convocat o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si adjuncti, in care au discutat despre ce masuri de preventie a raspandirii coronavirusului vor fi luate la nivel de invatamant.

Citeste si: Ponta, masuri extreme impotriva coronavirus: amanarea alegerilor...

Una dintre aceste masuri, luata de catre Monica Anisie, este suspendarea olimpiadelor scolare, cat si a competitiilor sportive. Data la care se vor opri aceste suspendari va fi comunicata ulterior, anunta antena3.ro.

Inspectoratele scolare sunt obligate sa monitorizeze toate cazurile de elevi si profesori, aflati sub monitorizare la domiciliu, si sa trimita zilnic rapoarte catre Ministerul Educatiei.

Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta se va intalni astazi, stabilind cu exactitate daca scolile din Romania vor fi sau nu inchise, pentru a preveni raspandirea coronavirusului, potrivit digi24.ro.

Gabriela Firea cere inchiderea scolilor din Capitala

Gabriela Firea a sustinut in dimineata zilei de luni o conferinta de presa in care a cerut, in numele sau si al primarilor de sector, inchiderea scolilor din Bucuresti.

Citeste si: O vacanta la munte poate fi o adevarata aventura: de la trasee...

”Putem sa fim responsabili si intelepti si sa inchidem scolile si gradinitele. O spun atat ca primar, cat si ca parinte si va spun de ce. Domnul care a venit din Italia nu a intrat imediat in izolare. S-a mai intalnit cu alte persoane. Va dati seama ce inseamna o adevarata ancheta epidemiologica. Va dati seama ca in momentul in care un singur copil are test pozitiv se va declansa o adevarata groaza. Rapiditatea cu care se poate raspandi un virus este imensa”, a declarat Gabriela Firea, vorbind despre contextul in care se poate raspandi rapid virusul de catre cei care sunt purtatori, dar nu iau masuri de izolare.

Stire in curs de actualizare.